شارك الممثل عبد القادر مطاع، في عمل موسيقي حديث، طرحه عازف البيانو “خلفاوي” حيث كان لمطاع، دور الراوي وبطل كليب العمل الذي حمل اسم “أنين”.
وأصدر العازف خلفاوي، أخيرا، مقطوعة عزف، حظر فيها الممثل عبد القادر مطاع الذي يتحدى ظروفه الصحية ويواصل مساره الفني بتجارب جديدة.
وتحدث مطاع في إلقاءه، عن تجارب الفراق المؤلمة التي يعيشها الإنسان، خصوصا بعد رحيل شخص قريب منه.
يذكر أن عبد القادر مطاع، عاد للأضواء، في رمضان الحالي، من خلال مسلسل الغريبة مع الفنانة نعيمة لمشرقي، و ستكوم “البوي” رفقة سعيد الناصيري..
كانت هذه تفاصيل خبر في تجربة جديدة.. عبد القادر مطاع يشارك في عمل موسيقي- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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