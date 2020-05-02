عاجل.. 152 حالة شفاء جديدة ووفاة واحدة ترفع حصيلة وفيات كورونا إلى 172

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 1235 حالة، بعد تسجيل 152 حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 172 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، خلال الـ18 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 4687 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 118 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 33415 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.