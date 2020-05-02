حالة الطوارئ الصحية.. توقيف عصابة “عشلوجة” بعد ترويع ساكنة طنجة

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بطنجة، بالتنسيق مع الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أفراد عصابة، تسببت في ترويع ساكنة حي المرس “أشناد” بطنجة.

وأفاد مصدر عليم، بأن العصابة مكونة من 5 أشخاص، وتم إعتقال 3 منهم، قبل يومين، وهم الملقبون بـ”عشلوجة” و”قندس” و”الأعرج”، وحجزت أسلحة بيضاء كانت في حوزتهم، فيما لا يزال البحث جاري حاليا عن بقيتهم.

وجاء توقيف العصابة، بعد مخالفة حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها وزارة الداخلية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن أفراد العصابة، كانوا موضوع عدة شكايات من مواطنين بمنطقة أشناد والمرس بطنجة، وصدرت مذكرات بحث في حقهم، بتهم تتعلق الضرب والجرح وعماليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.