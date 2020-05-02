شكوى قضائية ضد الإعلامي السعودي فهد الشمري الذي أهان المغرب والمغربيات

دخلت قضية الإساءة التي تكررت على لسان بعض السعوديين ووجهت إلى المغاربة، مرحلة جديدة، بعدما قرر أحد المحامين نقل الملف إلى أروقة المحاكم.

فعلى إثر خروج الإعلامي السعودي المثير للجدل، فهد الشمري، في تسجيلات على يوتيب، أساء فيها إلى المغرب والمغاربة والمغربيات على الخصوص، أعلن عز الدين فدني، المحامي بهيئة خريبكة عن تقدمه بشكاية وجهها إلى رئيس النيابة العامة، ضد الشمري يتهمه بالسب والقدف والاهانة لشعب ومؤسسات عمومية والتحريض على ارتكاب جناية، داعيا إلى جعله “عبرة لمن يفكر في الإقدام على مثل هذه الأفعال وبالتالي رد الاعتبار لكل المغاربة”.

وسجل المحامي فدني، في شكايته، أن الإهانات من بعض العرب ولاسيما سعوديين قد تكررت وتعددت ضد الشعب المغربي ومؤسساته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتخد في حق المعتدين من أمثال المشتكى به ، أي إجراء قضائي، وطني أو دولي، معتبرا أن التغاضي عن هؤلاء وإن كان قد تم مراعاة للعلااقات الاخوية بين البلدين، إلا أنه استغل من طرف بعض الوجوه الإجرامية، حسب وصفه.

كما رجح المحامي أن يكون أصحاب هذه الإساءات مدفوعين، بخلفيات سياسية، بسبب مواقف المغرب من بعض القضابا المعارضة لتوجهات السعودية.

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وسجل المحامي، أن السعودي المشتكى به قد وجه سيلا من الاتهامات الدنيئة والإساءة لكل المغاربة دون استتناء، تحط من كرامتهم وشرفهم واعتبارهم . قائلا إن المغرب من بلدان الطرابيش وأننا نجلب السياح ليتبولوا على المغاربة، ونصدر النساء للعمل في مجال البغاء وأن أغلب الإيرادات والتحويلات إلى المغرب تأتي من هذا المصدر، تقول الشكاية.

ودعا فدني النيابة العامة شكايته، لتحريك المساطر المعمول بها داخليا وعربيا ودوليا، لمسائلة المواطن السعودي ومحاسبتة على كل جرائمه وليس الأخيرة منها فقط، بناءا على قانون الصحافة، وما يضمنه من عقوبات على القدف والسب للأشخاص والهيئات، وكذا على أحكام القانون الجنائي، وخاصة في مواده المتعلقة بإهانة الأشخاص الداتيين والمعنويين، بما فيها المؤسسات العمومية والتحريض على ارتكاب جرائم تمس بالأمن الداخلي.

كما استند فدني في شكواه على عدد من الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والسعودية، والتي تضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم وتليم المجرمين وتوقيفهم، وكذا اتفاقية التتعاون القضائي العربية التي وقع عليها البلدان.