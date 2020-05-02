طقس اليوم السبت.. أجواء حارة نسبيا مع تشكل سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالسهول الداخلية، وسوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل بعض السحب المنخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة ببعض الكتل الضبابية فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وستهب جنوبية بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من الشمال وأحيانا غربية بباقي الجهات الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 16 و22 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية وقرب سواحل المحيط، وما بين 30 و36 درجة بالريف وبالمنطقة الشرقية والسايس والغرب، وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل الشاوية ودكالة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 36 و41 درجة بسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل عبدة والشياضمة والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا الى قليل الهيجان على طول السواحل.