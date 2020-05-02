الإمارات ترسل 2000 سلة غذائية لأهالي الشحر في حضرموت

السبت 2 مايو 2020

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثاني قافلة إغاثية من "المير الرمضاني" لأهالي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت تزامناً مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية.



وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتضمنت القافلة الإغاثية 2000 سلة غذائية تزن 85 طناً و600 كيلوجرام من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت 10 آلاف فرد من الأسر المحتاجة بمديرية الشحر في حضرموت.

ويأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية تزامناً مع الشهر الفضيل ضمن جهود الإمارات واهتمامها بجميع المناسبات المختلفة، إلى جانب إطلاق حملة إفطار صائم بالشوارع الرئيسية وتوزيع الوجبات على الأسر المحتاجة في منازلها.

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وقال حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن تسيير هذه القافلة الإغاثية يأتي في إطار توجيهات قيادة الإمارات بتوفير متطلبات شهر رمضان الفضيل، وإيصالها إلى الأسر في منازلها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين اليمنيين.

وأكد الشامسي حرص هيئة الهلال الأحمر على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم للإمارات وذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.

عدد السلال الغذائية التي جرى توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 11 ألفاً و810 تزن 787 طناً و47 كيلوجراماً استهدفت 59 ألفاً و50 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.