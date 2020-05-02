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شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تكسر حاجز المليون ونصف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف المليون، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.
وحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، السبت، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء "كوفيد-19"، بعدد الإصابات الذي يبلغ مليونا و506 آلاف و853 والوفيات (140 ألفا و260).
وأحصي في العالم 3 ملايين و350 ألفا و224 إصابة بالفيروس و238 ألفا و334 وفاة.
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