أوروبا تكسر حاجز المليون ونصف إصابة بكورونا

السبت 2 مايو 2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف المليون، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.



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وحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، السبت، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء "كوفيد-19"، بعدد الإصابات الذي يبلغ مليونا و506 آلاف و853 والوفيات (140 ألفا و260).

وأحصي في العالم 3 ملايين و350 ألفا و224 إصابة بالفيروس و238 ألفا و334 وفاة.