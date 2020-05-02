ارتفاع إصابات كورونا في لبنان

السبت 2 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 733.



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وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفاع إلى 25 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 192 حالة.