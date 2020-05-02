حالة إصابة بـكورونا تعزل 2899 فرداً من طاقم سفينة ألمانية

السبت 2 مايو 2020

وضع حوالى ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة «تي أو إي» في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد19)، وفق ما أعلنت الشركة أمس.



وأجري اختبار «كورونا» على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية «ماين شيف 3» بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بالفيروس. وقد عزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة «حتى إشعار آخر».

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وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأكد رئيس المنطقة كاي-اوفي بيليفيلد ورئيس بلدية كوكسهافن أنه«ليس هناك أي خطر على سكان مدينة ومنطقة كوكسهافن».

وأضافا أن «مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من أجل إجراءات النزول عند وصول السفينة معروفين بدقة وكانوا مزودين بمعدات للوقاية الفردية».