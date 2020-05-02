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شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة.. مقتل ستة مسلحين في خلاف على ساقية مزرعة والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
قتل ستة مسلحين قبليين، في خلاف على ساقية مزرعة بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن "المواطن عوض أحمد طلان قتل وأربعة من أبنائه وهم (مثنى، ناجي، تركي، محمد) بعد خلافات مع أسرة "آل دهشل" على ساقية ماء".
وأضافت المصادر، أن "ناجي بلخير دهشل" قتل فيما أصيب آخر من أقاربه في الاشتباكات، فيما تدخلت قبائل وادي بالحارث لمحاولة عقد صلح بين الطرفين.
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