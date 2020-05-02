شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى وإعطاب آليات حوثية بقصف جوي بالبيضاء والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 سقط قتلى وجرحى بينهم قيادات عسكرية من مليشيات الحوثي، في قصف لطيران التحالف استهدف تجمع للمليشيات في معسكر اللواء 126 مشاه بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وأوضحت مصادر محلية، أن طيران التحالف استهدف أطقم حوثية في معسكر السوادية كان يتم تجهيزها لرفد جبهتي قانية ومكيراس. Advertisements كما استهدف طيران التحالف يستهدف عربة بي ام بي، في حمة حوران وألسنة اللهب تتصاعد في الموقع المستهدف. ‏⁧ وبحسب المصادر، فإن الغارات أسفرت عن إحراق آلية عسكرية BMBتابعة لمليشيا الحوثي بالبيضاء.

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