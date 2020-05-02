شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:46 مساءً, 2 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت الكويت 101 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1703 حالة.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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