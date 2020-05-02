شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 2 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت سلطنة عمان اليوم 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 2483 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 22 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين و14 حالة لغير عُمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بقي عند 11 حالة، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.

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