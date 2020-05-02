شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 57 حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت روسيا 57 حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1222. وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له أن السلطات الصحية سجلت 9623 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 124054 إصابة ، بينما تماثل 1793 مصابًا للشفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 15013 شخصًا.

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