شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إسرائيل تتخطى الـ 16 ألف والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلية في بيان إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع اليوم السبت إلى 16152 ، بزيادة 148 عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة ان عدد الوفيات ارتفع إلى 227،بزيادة بنسبة 1.79%عن أمس الجمعة، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وتابعت أن 9400شخص تماثلوا للشفاء حتى الأن من العدوى بزياة بنسبة 7.3عن يوم أمس الجمعة.