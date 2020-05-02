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إصابات كورونا في إسرائيل تتخطى الـ 16 ألف

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قالت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلية في بيان إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع اليوم السبت إلى 16152 ، بزيادة 148 عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة ان عدد الوفيات ارتفع إلى 227،بزيادة بنسبة 1.79%عن أمس الجمعة، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وتابعت أن 9400شخص تماثلوا للشفاء حتى الأن من العدوى بزياة بنسبة 7.3عن يوم أمس الجمعة.

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