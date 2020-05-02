شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضيةإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حين لم تسجل أي حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82875 حالةً فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4633 حالة وفاة، مبينة أن الإصابة الجديدة المسجلة لمسافر قادم إلى الصين ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1671 حالة في حين لم تسجل اي حالة إصابة محلية لا سيما في مقاطعة هوبي.

وذكرت أن هناك 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض، بينما غادر 43 شخصًا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 77685 شخصًا.