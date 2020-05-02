أفادت وكالة "فرانس برس" بحسب تعداد أجرته، بأن عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا ارتفع إلى مليون ونصف.
وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليون و506 آلاف و853، والوفيات 140 ألفا و260 ، باتت أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفا و334.
وبلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفا و334.
كانت هذه تفاصيل خبر القارة الأكثر تضرراً.. عدد إصابات كورونا في أوروبا يتخطى المليون ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.