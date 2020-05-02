القارة الأكثر تضرراً.. عدد إصابات كورونا في أوروبا يتخطى المليون ونصف

وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليون و506 آلاف و853، والوفيات 140 ألفا و260 ، باتت أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفا و334.

