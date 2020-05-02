البصرة تسجل 17 اصابة بكورونا اليوم وتعلن الموقف الوبائي بالمحافظة

اعلنت محافظة البصرة، السبت، عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في المحافظة اليوم، مؤكدة تسجيل 17 اصابة بالفايروس. وقالت دائرة صحة المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي للبصرة بحالات مرض الكورونا اليوم هي: الحالات الموجبة الجديدة = 17 (14 حالة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة + 3 حالات راجعت المستشفى) الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 13 الوفيات الجديدة= لايوجد Advertisements عدد الحالات الموجبة التراكمية= 468 (17 وفيات+ 214 شفاء + 237 قيد العلاج ) واكدت ان "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 91، وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب = 49، والفحوصات المختبرية الإجمالية = 140، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي = 7367، وعدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان = 203".

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