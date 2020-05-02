الجبوري عن حادثة مكيشيفة: هناك وحدات عسكرية لم تُجهز بطلقة واحدة من اشهر

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "آن الوقت لقطعِ دابر المجاملات التي تسببت بسفكِ دماءِ ابنائنا سواء من الاجهزة الأمنية او الحشد الشعبي".

واضاف الجبوري، "ينبغي الإسراع بتشكيل الحكومة وإجراء تغيرات عاجلة بقيادات العمليات في سامراء ويجب ان يعلم راس هرم الحشد ان هناك وحدات عسكرية لم تُجهز بطلقة عتاد واحدة من اشهر".



وتعرضت قطعات الحشد الشعبي مساء امس الجمعة، الى تعرصات من عناصر تنظيم داعش في مناطق عدت بصلاح الدين بينها مكيشيفة ادت الى مقتل واصابة العديد من الطريفين بينهم مقتل عشرة من الحشد الشعبي.