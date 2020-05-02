بالفيديو: ما حقيقة سرقة لحن تايتل نعيم وحليمة؟ الفنان ماهر احمد يوضح!

بعد تضارب الاخبار بشأن سرقة لحن تايتل مسلسل نعيم وحليمة، والاشاعات التي انتشرت في الوقت الأخير حول هذا الموضوع وأثارت بلبلة واسعة في الوسط الفني، ها هو الفنان ماهر أحمد يوضح حقيقة هذا الأمر في ظهور تلفزيوني له على شاشة السومرية خلال برنامج لمتكم حلوة.

تناقل بعد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مزيفة عن أن لحن تايتل نعيم وحليمة مسروق من اغنية كويتية لاعلان، ظهرت منذ سنتين. فكيف رد الفنان أحمد في مقابلة له على السومرية؟

"أنا أنسرق ولا أسرق"... بهذه العبارة بدأ حديثه الفنان ماهر أحمد لوضع حد للشائعات المغرضة. وأضاف أن منذ عامي 2003 و2004 وهو يعمل على تحضير تايتلات لشهر رمضان المبارك.

الى ذلك، أكد أحمد أن في كل رمضان يكون لديه تايتلات لمسلسلات تتعدى 5 أعمال، بعضها يكون من الحانه الخاصة وبعضها الاخر من اعداده أي تكون ممزوجة مع موسيقى لفنانين مشهورين يغير بها بعض الشيء لتتناسب مع ذوقه وأسلوبه الموسيقي.

وأضاف: "هذا العام كنت أشتغل على اغاني فيروز كأعمال من اعدادي... نقلب الكلمات او ربما نقلب اللحن." وتساءل: "أيعقل عندما اقلب لحن لاغاني فيروز ان يصبح من أعمالي؟ طبعا لا."

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وأوضح ان ما نشره على انستغرام هو اعلان عن "أعماله في رمضان" وليس ألحانه، متساءلا: "كيف لهم أن يتهمونني انني سرقت اللحن؟". وفي سياق حديثه أكد ايضا انه يحضر في بعض الاحيان أعماله من اغاني لام كلثوم ومطربين معروفين. وهذا لا يعني أنه سرقها بل يقتبس منها بعض الدقائق ويدخل اليها تعديلاته لاضفاء لمسته وذوقه.

وفي ختام المقابلة، أشار أحمد أن اغاني المسلسلات الكويتية معظمها مقتبسة من الاغناي العراقية، كأغاني الفنان كاظم الساهر والراحل خضير هادي، وغيرهم.

وقدم الفنان ماهر أحمد تحياته للفنان عبد العزيز لويس، ولأهل الفن في الكويت وكل المحبين، متمنيا للجميع شهر رمضان مبارك.

للتذكير، في تايتل اغنية نعيم وحليمة كُتب "اعداد لحن" وليس من الحان. وقد اوضح ذلك الفنان ماهر في منشور عبر حسابه على انستغرام.

نعيم وحليمة مسلسل عراقي كوميدي ساخر يتناول الحالات السلبية في المجتمع من منظار واقعي وطريف في الوقت عينه. يعرض يوميًا على السومرية عند الساعة 07:20 مساءً بتوقيت بغداد.

أما لمتكم حلوة، فهو برنامج رمضاني يقدم جوائز ومسابقات وتحديات بين الشباب والبنات طيلة شهر رمضان المبارك مع علاء بتي، أنغام القره غولي وزينة أحمد. يستضيف نجوما عبر السكايب ويتيح للمشاهدين المشاركة في المسابقات بأجواء رمضانية مميزة. يعرض يوميا في تمام الساعة 9:40 مساء على السومرية.