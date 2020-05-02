بلاسخارت للسياسيين حول تشكيل الحكومة: العراق ليس لديه المزيد من الوقت

شددت ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، السبت، على ضرورة تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع، فيما اشارت الى ان العراق ليس لديه المزيد من الوقت.
وقالت بلاسخارت في تغريدة لها ان "الأزمات الحادة المتعددة تستمر في دفع العراق إلى المجهول"، مبينة "من الضروري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع".
واضافت ان "التسوية السياسية هي علامة على النضج السياسي ومصدر المرونة".
وتابعت "تذكير ودي للسياسيين: العراق ليس لديه المزيد من الوقت".
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