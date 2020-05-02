إقالة ابنة نزارباييف من رئاسة "الشيوخ" بكازاخستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الرئاسي في كازاخستان، اليوم السبت، إن داريجا نزارباييف، الابنة الكبرى للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف تركت منصب رئيس مجلس الشيوخ.



وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس قاسم جومارت توكاييف - الذي كان اختاره نور سلطان نزارباييف شخصيا خلفا له - أن الرئيس "أنهى سلطات" درايجا نزارباييف.

وكان منصب داريجا نزارباييف (56 عاما) يضعها في المرتبة الثانية في السلطة بعد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، ولا يزال ينظر إلى والد درايغا البالغ من العمر 79 عاما بشكل واسع على أنه صانع القرارات في كازاخستان رغم تخليه عن الرئاسة العام الماضي.

وتأتي إقالة ابنته بينما يواجه اقتصاد كازاخستان المنتجة للنفط التداعيات الاقتصادية لوباء "كوفيد-19"، وتشير هذه الخطوة إلى وجود صراع على السلطة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

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ويتوقع محللون بأن يفتح توكاييف (66 عاما) والذي كان وزيرا للخارجية، المجال لتولي شخصية أخرى من عائلة نزارباييف المنصب في وقت لاحق.

وظل توكاييف رئيسا لمجلس الشيوخ حتى مارس/ آذار 2019 عندما استقال نزارباييف على نحو مفاجئ بعد نحو ثلاثة عقود في السلطة.

ويتمتع الرئيس السابق نزارباييف بنفوذ واسع في كازاخستان حيث يرأس مجلس الأمن ويتزعم حزب "نور أوتان" الحاكم ويلقب بالزعيم الوطني وهو لقب رسمي.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أعلن في منتصف مارس/ أذار الماضي، حالة الطوارئ في بلاده؛ خشية انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.