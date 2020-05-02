انت الان تتابع ترامب يرفض التعليق على تقرير عن ظهور زعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن التعليق على تقرير لوكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية يشير إلى ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونج أون لأول مرة منذ 11 أبريل نيسان.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”أفضل عدم التعليق على ذلك... سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب“.
وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل نيسان.
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