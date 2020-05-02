انت الان تتابع وفاة جندي فرنسي متأثرا بإصابته في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توفي جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مستشفى عسكري بالقرب من باريس يوم الجمعة بعد إصابته في انفجار في مالي الأسبوع الماضي فيما قالت الرئاسة الفرنسية إنها عملية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.
ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل عموما، لكن الوضع الأمني تدهور منذ تدخلها عام 2013 لوقف تقدم الجهاديين إلى العاصمة المالية باماكو.
وقالت الرئاسة إن البريجادير دميترو مارتينيوك من فوج الفرسان الأجانب الأول توفي بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة يوم 23 أبريل نيسان.
وقتل 13 جنديا في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في أسوأ خسارة للقوات الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة جندي فرنسي متأثرا بإصابته في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.