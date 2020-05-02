رغم تحذيرات وزير التعليم.. تداول إجابات امتحان الإنجليزي لأولى ثانوي على فيسبوك

يؤدى، اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، التى انطلقت الأربعاء 29 أبريل الماضى.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تعقد فى مواعيدها طبقاً لجدول الامتحانات ولا تغيير فى المواعيد، وأن الطلاب يؤدون الامتحان إلكترونياً من منازلهم عبر أجهزة التابلت.

وأوضحت الوزارة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء». أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات «الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبنى سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح». مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة. حسبما نشر موقع "الوطن".

وواصل بعض طلاب الصف الأول الثانوي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتداول الطلاب فيما بينهم أسئلة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، على أحد الجروبات. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام، محذرا من الغش أو شراء الأبحاث.

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وأضاف شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دورا ثانيا، لأن "التربية قبل التعليم".

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسي الثاني في اللغة الأجنبية الأولى، إلكترونيًا من المنازل، وبنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

ويؤدي الطلاب، الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان اليوم عن الإجراءات النهائية بشأن تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل، التى يأتى أبرزها طرق التسليم إذا كان لا يتوافر للطالب مصدر إنترنت.