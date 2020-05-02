"وحيد وصمم على دخول الجيش".. والدة أحد شهداء بئر العبد تبكي: مكنتش أعرف أنه في سيناء وخاطب بقاله شهر

"ابني الوحيد وصمم على دخول الجيش، ربنا ينتقم من الإرهابيين، كان خاطب بقاله شهر بس، وكان مقرر يتجوز آخر السنة".. بهذه الكلمات التى تخرج ممزوجة بدموع، بدأ والد الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، أحد شهداء حادث بئر العبد، والذي وقع مساء أمس حديثه عن نجله.



وعرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، لقاء مع والد الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي، أحد شهداء حادث بئر العبد، والذي وقع مساء أمس.

وقال والد الشهيد: "آخر لقاء بينا كان من أسبوعين تلاتة، كان هنا بيسأل عليا عشان تعبان شوية، قولتله أنت عامل إيه يا ابني قالي أنا كويس مفيش أي حاجة، ولا قالي إنه طالع ولا نازل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان وحش، نحتسبه عند الله شهيد، من يوم ما دخل ونفسه في الشهادة وسعى لها وربنا نولهاله، ده قضاء الله، كان بيقول بينه وبين والدته أنا هستشهد". حسبما نشر موقع "الوطن".

وتابع: "هو ابني الوحيد وصمم على دخول في الجيش، ربنا ينتقم من الإرهابيين، كان خاطب بقاله شهر بس، وكان مقرر يتجوز آخر السنة".

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من جانبها قالت والدة الشهيد: "وحيدي، استنيته 10 سنين، وساعة ما يجي يغدروا بيه، حسبي الله ونعم الوكيل". وأضافت باكية: "حبيبي يا قلب أمك، فرحك النهاردة يا عبده"، مشيرة إلى أنه لم يخبرها أنه يخدم في سيناء، وإنما أخبرها أنه في الإسماعيلية.

وأضافت والدة الشهيد الضابط عبدالحميد صبحي: "كان في سيناء وأنا معرفش، كان كل اللي ليا في الدنيا".

وقال عم الشهيد: "الفقيد كان دايما الله يرحمه ذاكر ربنا وكان يتمنى الشهادة، وكنا دايما نكلمه ونقوله خلي بالك من نفسك ويرد علينا ويقول إنك ميت وإنهم ميتون، الحمد لله، نحتسبه عند الله من الشهداء، وربنا يصبرنا، مش غالي على مصر ومستعدين نضحي أكتر من كده كمان".