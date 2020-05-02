ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 216582

أعلنت السلطات الصحية في ​إسبانيا​ ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة، كما أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 25100 عقب تسجيل 276 وفاة جديدة​​​​​​​.

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