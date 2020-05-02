الصحة الروسية: تسجيل 9632 اصابة بكورونا ليرتفع عدد الاصابات الى 124054

أشارت ​وزارة الصحة​ الروسية الى أنه "تم تسجيل 9632 اصابة جديدة ب​كورونا​ ليرتفع العدد الى 124054 اصابة".

هذا وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر آذار، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

والثلاثاء، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من ايار وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.