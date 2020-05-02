خروج رئيس البرلمان الإيراني من الحجر الصحي بعد تعافيه من "كورونا"

أعلنت وکالة "تسنيم" الإيرانية، خروج رئيس البرلمان ​علي لاريجاني​ من الحجر الصحي بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ وشفائه من المرض بشكل تام.

ولفتت إلى أن "لاريجاني شارك اليوم لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا في الاجتماع الثلاثي لرؤساء السلطات الثلاث بعد تعافيه بشكل كامل".

وكان المتحدث باسم ​البرلمان الإيراني​، أسد الله عباسي، قد أعلن أن رئيس البرلمان، تماثل للشفاء من فيروس كورونا، مؤكدا ان " نتائج الاختبارات الأخيرة التي خضع لها لاريجاني كانت سلبية، موضحا أن لاريجاني تعافى من المرض بعد فترة الرعاية الصحية".