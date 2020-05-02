أعلنت وکالة "تسنيم" الإيرانية، خروج رئيس البرلمان علي لاريجاني من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا وشفائه من المرض بشكل تام.
ولفتت إلى أن "لاريجاني شارك اليوم لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا في الاجتماع الثلاثي لرؤساء السلطات الثلاث بعد تعافيه بشكل كامل".
وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قد أعلن أن رئيس البرلمان، تماثل للشفاء من فيروس كورونا، مؤكدا ان " نتائج الاختبارات الأخيرة التي خضع لها لاريجاني كانت سلبية، موضحا أن لاريجاني تعافى من المرض بعد فترة الرعاية الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر خروج رئيس البرلمان الإيراني من الحجر الصحي بعد تعافيه من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.