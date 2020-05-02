وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 733 وحالة وفاة

أعلنت وزراة ​الصحة العامة​ أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع عدد الإصابات الى 733، 2 لمقيمين و2 لوافدين، وتسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الى 25، كاشفة عن تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتغع العدد الى 197.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوات التي أجريت للمواطنين المقيمين خلال الساعات الـ24 الأخيرة يبلغ 832، وللمواطنين الوافدين 628.

والحالات الجديدة التي تم تسجيلها فتوزعت على المناطق بالشكل التالي: 1 بيروت، 1 كسروان، 1 بشري، 1 هرمل.