أعلنت وزراة الصحة العامة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الى 733، 2 لمقيمين و2 لوافدين، وتسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الى 25، كاشفة عن تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتغع العدد الى 197.
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوات التي أجريت للمواطنين المقيمين خلال الساعات الـ24 الأخيرة يبلغ 832، وللمواطنين الوافدين 628.
والحالات الجديدة التي تم تسجيلها فتوزعت على المناطق بالشكل التالي: 1 بيروت، 1 كسروان، 1 بشري، 1 هرمل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 733 وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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