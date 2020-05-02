أكد نقيب السواقين في الشمال شادي السيد "التزام التسعيرة الحالية لنقل الركاب داخل طرابلس، وهي ألف ليرة لبنانية حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن "بعض السائقين غير النظاميين رفعوا التسعيرة من جهتهم".
ولفت السيد نظر وزير الداخلية والأجهزة الأمنية إلى أن "من أعلنوا رفع التعرفة في طرابلس يقودون سيارات خصوصية لا تتوافر فيها شروط النقل الآمن للركاب"، مذكرا بأنه "طالما طالب بملاحقة مثل هذه الظواهر، حفاظا على مصدر لقمة سائقي السيارات العمومية".
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