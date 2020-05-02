أكد نقيب السواقين في ​الشمال​ ​شادي السيد​ "التزام التسعيرة الحالية لنقل الركاب داخل ​طرابلس​، وهي ألف ليرة لبنانية حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن "بعض السائقين غير النظاميين رفعوا التسعيرة من جهتهم".

ولفت السيد نظر وزير الداخلية و​الأجهزة الأمنية​ إلى أن "من أعلنوا رفع التعرفة في طرابلس يقودون سيارات خصوصية لا تتوافر فيها شروط النقل الآمن للركاب"، مذكرا بأنه "طالما طالب بملاحقة مثل هذه الظواهر، حفاظا على مصدر لقمة ​سائقي السيارات العمومية​".