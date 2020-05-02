عبدالله: مقلقة جدا مظاهر خرق الأجراءات الوقائية التي ساعدتنا في مواجهة كورونا

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مقلقة جدا، مظاهر خرق الأجراءات الوقائية، التي ساعدتنا في مواجهة كوفيدا-19"، معتبرا ان "هذا الأستهتار، سيكون له عواقب وخيمة على شعبنا وبلدنا".

وسأل "ألا تتابعون ما يجري في كل ​العالم​، مع حجم الخسائر البشرية الهائل؟"، مناشدا ​الحكومة​ ووزارتي ​الصحة​ والداخلية، تشديد التدابير والأحتياطات".