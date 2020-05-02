حب الله دعا سلامة والمصارف الى فك اسر اموال المودعين وخصوصا الصناعيين

دعا وزير الصناعه ​عماد حب الله​ المودعين والمستثمرين الى "الاستثمار بالصناعة بدلا من وضع اموالهم في ​المصارف​ والعقارات وان تكون بالقطاعات المنتتجة والصناعة"، مشيرا الى أن "الصناعة و​الزراعة​ عامودين اساسين للنهوض".

وشدد في تصريح بعد جولة على أحد المصانع في مدينة سيدا، على أن " ​لبنان​ لا يمكن ان ينهض بدون الصناعة"، وردا على سؤال حول تصريح حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بتحويل مئة مليون ​دولار​ الى ​وزارة الصناعة​، قال: "هذه الخبربة افرحتنا عندما سمعناها ولكن نريد تنفيذا على الارض وحتى الان لم يصدر اي تعميم من حاكم المصرف للمصارف للتصرف بها وحتى الان المصارف تتلكأ في تنفيذ هذا التعميم".

ودعاحب الله، حاكم مصرف لبنان والمصارف الى "فكّ اسر اموال المودعين عندهم وخصوصا اموال الصناعيين"، مشيرا الى أنه "اذا لم يفكوا اسر اموال المودعين فان البلد لن يقدر ان يتابع بهذه الطريقة وهذا العمل غير قانوني وعمل اجرامي بحق الصناعة وبحق لبنان"، مضيفا: "كل دولار يمنعونه عن الصناعيين سيضطرون لاستيراد بدولارين او ثلاثة وهذا العمل غير مقبول"، متمنيا أن "يفهموا الرسالة ويحولوا المصارف ويساعدوا الصناعيين في استيراد المواد الاولية".