نتائج فحوصات كورونا الرسمية لكافة السوبرماركات في قضاء بعبدا سلبية

أتت النتائج الرسمية للعينات خلال المسح العشوائي لفحص ​الكورونا​ سلبية بالكامل، لكافة السوبرماركات في ​قضاء بعبدا​، وهي: كارفور، ​سيتي سنتر​، سبينز الحازميه، فهد ​فرن الشباك​، ميترو ​طريق القصر الجمهوري​ بعبدا، عون طريق الحدت بعبدا، رمال ​بولفار كميل شمعون​ الحدت، هابي بولفار كميل شمعون ​الحازمية​.

وشدد طبيب قضاء بعبدا الدكتور ناظم متى على "أهمية استخدام الكمامات من قبل الموظفين في السوبر ماركت كما الزبائن، لتفادي وقوع أية عدوى".