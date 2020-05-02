نتائج فحوصات كورونا الرسمية لكافة السوبرماركات في قضاء بعبدا سلبية

أتت النتائج الرسمية للعينات خلال المسح العشوائي لفحص الكورونا سلبية بالكامل، لكافة السوبرماركات في قضاء بعبدا، وهي: كارفور، سيتي سنتر، سبينز الحازميه، فهد فرن الشباك، ميترو طريق القصر الجمهوري بعبدا، عون طريق الحدت بعبدا، رمال بولفار كميل شمعون الحدت، هابي بولفار كميل شمعون الحازمية.
وشدد طبيب قضاء بعبدا الدكتور ناظم متى على "أهمية استخدام الكمامات من قبل الموظفين في السوبر ماركت كما الزبائن، لتفادي وقوع أية عدوى".
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