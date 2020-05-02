التوحيد العربي: بيت وادي أبو جميل للخِسة عنوان

رد ​حزب التوحيد العربي​ على منسق عام الإعلام في "​تيار المستقبل​" المدعو عبدالسلام موسى، قائلا: "الخسيس هو مَن سرق الناس، وإذا كان للخِسّة عنوان فهو معلمك. الخسيس هو مَن يترك شعبه يجوع ويدفع لفتاة ١٥ مليون ​دولار​. الخسيس هو مَن يسرق أموال وتعويضات الموظفين في مؤسساته. الخسيس هو مَن يترك أبناء مدينته صيدا يجوعون ويسرق تعويضاتهم. الخسيس هو مَن عمل تسوية رئاسة ليقبض ثمنها سرقة في البواخر وفي ​وزارة الداخلية​ وفي ​وزارة الإتصالات​ وفي ​بلدية بيروت​ وفي كل الوزارات التي تولاها. الخسيس هو الذي يتمتّع بكل هذه الصفات لذا نعتقد أنه إذا كان للخِسّة عنوان، فهو بيت وادي أبو جميل".

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