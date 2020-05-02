بعد حديث مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​ديفيد شينكر​ اللافت صباح اليوم بشأن حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ حين أشار إلى أن قرار تعيينه أو إقالته يعود إلى السلطات اللبنانية، نقلت مصادر فرنسية معنيّة بالملف اللبناني عبر "​الخليج 365​" أنّ ​الاتصالات​ الهاتفية الأخيرة بين المسؤولين الفرنسيين ورئيس ​الحكومة​ حسّان دياب ووزير المال غازي وزني تناولت مصير "الحاكم الذي يقيّد مصداقية لبنان الدولية" ودعوتهما إلى "تغيير النهج المالي في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الاتصالات بين فرنسيين ودياب ووزني تناولت مصير سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.