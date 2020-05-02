شينكر: ليس سرا أن واشنطن لديها علاقة ‏مثمرة مع سلامة والعلاقة مع لبنان هي علاقة مع ‏مؤسسات

رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أن "استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية وهذا أمر مثمر".
وأوضح شينكر في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن "واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي".، معتبرا أن "أي أموال ستقدّم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة".
وأضاف: "من اللافت أن نرى ما إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءا منها قادرة على الالتزام كليا بالإصلاح، خصوصا وأن الحزب يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب". وعن العلاقة مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قال إنه "ليس سرا أن واشنطن لديها علاقة مثمرة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشدداً على أن العلاقة مع لبنان هي علاقة مع مؤسسات".
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