طقس ربيعي متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح الثلاثاء حيث يتاثر لبنان بمنخفض جوي ماطر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم احياناً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال مع ضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر, كما تنشط الرياح أحياناً.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم احياناً ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، كما تنشط الرياح أحيانًا. الإثنين يكون غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانًا.
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