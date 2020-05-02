مليون ونصف مليون إصابة معلنة بكوفيد-19 في أوروبا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







باريس: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف مليون، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس حتى الساعة 08,50 ت غ من السبت.

وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليون و506 آلاف و853 والوفيات (140 ألف و260) تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19. وأحصي في العالم ثلاثة ملايين و350 ألف و224 إصابة بالفيروس و238 ألف و334 وفاة.

سجل عدد من الإصابات يتجاوز ال150 ألفا في خمس دول هي اسبانيا (215 ألف و216 إصابة و24 ألف و824 وفاة)، وإيطاليا (207 آلاف و428 إصابة و28 ألف و236 وفاة) وبريطانيا (177 ألف و454، والوفيات 27 ألف و510) وفرنسا (167 ألف و346 والوفيات 24 ألف و594) وألمانيا (161703 إصابة و6575 وفاة).

Advertisements

أما روسيا حيث بلغ عدد الإصابات فيها 124 ألف و54 والوفيات 1222، فهي البلد الذي يسجل فيه حاليا العدد الأكبر من الاصابات اليومية.

لكن عدد هذه الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات لأن العديد من الدول لا تجري فحوصا سوى للذين يحتاجون دخول مستشفيات.

مواضيع قد تهمك :