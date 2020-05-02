رئيس كازاخستان يقيل ابنة سلفه نزارباييف من منصب يخوّلها خلافته

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نور سلطان: أُقيلت داريغا نزارباييف ابنة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، من منصبها كرئيسة مجلس الشيوخ، وفق ما أعلن مكتب رئيس البلاد السبت. كان منصب نزارباييفا (56 عامًا) يضعها في المرتبة الثانية في السلطة بعد الرئيس قاسم-جومارت توكاييف.

لكن بيان مكتب توكاييف، الذي كان اختاره نور سلطان نزارباييف شخصيًا خلفًا له، أعلن أن الرئيس "أنهى سلطات" درايغا نزارباييفا.

لا يزال ينظر إلى والد درايغا البالغ 79 عاما بشكل واسع على أنه صانع القرارات في كازاخستان رغم تخليه عن الرئاسة في العام الماضي.

تأتي إقالة ابنته بينما يواجه اقتصاد كازاخستان المنتجة للنفط التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19. وقد تشير هذه الخطوة إلى وجود صراع على السلطة في الدولة السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى. وكان توكاييف يشغل المنصب ذاته الذي تولته درايغا نزارباييفا حتى إقالتها.

يتوقع محللون بأن يفتح توكاييف (66 عاما) والذي كان وزيرا للخارجية، المجال لتولي شخصية أخرى من عائلة نزارباييف المنصب في وقت لاحق.