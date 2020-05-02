ارتفاع الحرارة ثم رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ4 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة أمس الجمعة، وسيستمر الطقس حتى الاثنين المقبل بارتفاع من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضافت شاكر لمصراوي أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون أكثر اليوم، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 33 درجة، والسواحل الشمالية من 25 إلى 26 درجة، بينما الصعيد من 37 إلى 41 درجة.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق سيقلل من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة"، والشبورة المائية ستتواجد في الصباح الباكر على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، على أن تستمر السبت الأحد فقط.

Advertisements

وأكدت شاكر أنه بداية من الثلاثاء ستتراجع درجات الحرارة مرة أخرى بحوالي 3 إلى 4 درجات أيضًا على أغلب المناطق، لتعود درجات الحرارة على القاهرة من 28 لـ29 درجة.

وأوضحت انه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، يوم الثلاثاء المقبل ولمدة يوم واحد فقط، كما تنشط الرياح على أغلب السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد.

ونصحت شاكر المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل، وتناول المرطبات، مثل الخيار والزبادي، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. وأشارت إلى انه يمكن تخفيف الملابس خلال فترات النهار.