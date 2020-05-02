توريد 50 ألف طن قمح لشون وصوامع الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
استقبلت شون وصوامع الفيوم، قرابة 50 ألف طن قمح، منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم السبت.
وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الزراعة لمتابعة عمليات التوريد وأخرى فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة عمليات توريد الأقماح، فى حال وجود زحام ببعض المواقع، كما يجري استلام الأقماح خلال فترة العمل الثانية بعد الإفطار.
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