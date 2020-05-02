"الجرانة" بـ 80 جنيهًا.. استقرار أسعار الأسماك في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط، استقرارًا نسبيًا صباح اليوم السبت، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء "السردين والشبار الأخضر" بسبب كونهما من أصناف الموسم المفضلة لدى الكثيرين.

وأشار أحمد البش، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"الخليج 365"، إلى ارتفاع سعر "الجرانة" بنسبة 10% ليتراوح ما بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو الواحد، و60 جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر "السردين" عند 40 جنيهًا.

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وسجل سعر كيلو "الشبار الأخضر" 50 جنيهًا بينما "البلطي الكبير" 40 جنيهًا، و"البوري" 80 جنيهًا للكبير و60 جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى 140 جنيهًا والهليلي 70 جنيهًا.

وأضاف البش، إلى أن سعر كيلو البطارخ سجل 750 جنيهًا للكيلو، والقاروص 120 جنيهًا والجمبري "كبير" 140 جنيهًا وللمتوسط 100 جنيه.

وقدم عدد من المحال خدمة التوصيل إلى المنازل في مدن دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر بواقع 10 جنيهات للخدمة داخل المدينة و20 جنيهًا خارجها، إلى جانب خدمات تجهيز الأسماك بأنواعها المختلفة.