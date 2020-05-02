خروج رئيس البرلمان الإيراني من الحجر الصحي بعد تعافيه

خرج رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، من الحجر الصحي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأعلنت مصادر إيرانية اليوم السبت، "خروج رئيس البرلمان علي لاريجاني من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا وشفائه

من المرض بشكل تام".

وأضافت أن "لاريجاني شارك اليوم لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا في الاجتماع الثلاثي لرؤساء السلطات الثلاث بعد تعافيه بشكل كامل".

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وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد

الله عباسي، قد أعلن أن رئيس البرلمان، تماثل للشفاء من فيروس كورونا، وقال إن نتائج الاختبارات الأخيرة التي خضع لها لاريجاني كانت سلبية، موضحا أن لاريجاني تعافى من المرض بعد فترة الرعاية الصحية.

وکانت إدارة العلاقات العامة في البرلمان قد أعلنت في 3 أبريل، أن لاريجاني مصاب بفيروس کورونا وهو في الحجر الصحي.