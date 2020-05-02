ارتفاع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 1703

أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح شفاء 101 حالة بمجموع كلي 1703 لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت امس الجمعة تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.
وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل اربع حالات وفيات إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 30 حالة.
وأوضح السند أن حالات الوفاة هي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 72 عاما كان يتلقى الرعاية الطبيةاللازمة في العناية المركزة منذ 14 يوماً وحالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ من العمر 50 عاماً كان يتلقى الرعاية منذ 6 أيام وحالة أخرى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ العمر 45 عاما كان يتلقى الرعاية منذ 4 أيام، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 61 عاماً كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة منذ 14 يوما.
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