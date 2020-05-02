سيول غزيرة في إقليم خراسان بشمال شرق إيران

تسببت السيول الغزيرة بدمار كبير وأضرارا بالغة في الممتلكات والبنية التحتية، في مدينة قوجان بإقليم خراسان شمال شرق إيران، ضمن موجة من السيول والأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. شرق إيران، ضمن موجة من السيول والأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال عمدة قوجان: "إن السيول دمرت أمس الجمعة منازل قروية بالكامل وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية".

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