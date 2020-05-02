كشف رئيس منظمة الأغذية والأدوية في إيران محمد رضا شانة ساز، موعد الموجتين الثانية والثالثة من فيروس "كورونا" المستجد ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
أكد رضا شانة ساز، أن "حدوث الموجتين الثانية والثالثة من تفشي فيروس كورونا سيكون خلال فصل الخريف القادم"، قائلا: "لا نشك في هذا الأمر وسيحدث بالتأكيد".
وأضاف، "في ضوء إجراءات الوقاية والإجراءات المتخذة والتعاون الجيد في البلاد فقد انخفضت هواجسنا حول استمرار المرض خلال الشهرين الجاري والمقبل إلا أن هواجسنا جدية تماما فيالخريف القادم لأن الموجة التالية يمكن أن تحدث فيه".
وتابع رئيس منظمة الأغذية والدوية، أنه "بناء على ذلك فإن أهم توصية هي التزام الصحة الفردية والتباعد الاجتماعي اللذين ما زالا يعدان الأداة الأهم للسيطرة على هذا الفيروس".
وحول إنتاج لقاح لفيروس "كورونا" قال إنه "نظرا لتعقيدات طبيعة الفيروس فإن صنع اللقاح له ليس متاحا بسهولة، وإن جانبا مهما مما يجري الإدعاء به في العالم هوذو طابع دعائي خاصة في ضوء الانتخابات المختلفة التي على الأبواب في مختلف دول العالم".
وقال شانة ساز، إن "الدول ومنها بلادنا تعمل حاليا على هذا الموضوع ولكن نظرا لأنه لم يتم التعرف لغاية الآن عن الطبيعة الكاملة لهذا الفيروس فإن إنتاج اللقاح له تعقيداته الخاصة بناء على ذلك، كما لم يتم التوصل إلى دواء محدد لهذا المرض".
وأكد في ختام تصريحاته، أن "هناك 3 أدوية يتم الحديث عنها والدعاية لها في العالم يمكننا نحن أيضا إنتاجها وفي مجال اللقاحات هناك عدد من شركاتنا تعمل عليها وتتقدم إلى الأمام خطوة خطوة لكننا نسعى لعدم الإعلان عن النتائج ما لم تصبح مؤكدة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تكشف موعد الموجتين الثانية والثالثة لـكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.