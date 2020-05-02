رحلة استثنائية عاشرة لإعادة العراقيين العالقين في روسيا

غادرت الرحلة الاستثنائية العاشرة من نوعها حتى الآن، متجهة من روسيا، إلى العراق، مساء أمس الجمعة، وعلى متنها أكثر من 100 مسافر عراقي كانوا عالقين هناك والذين يتجاوز عددهم ألف شخص ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، مغادرة الرحلة الاستثنائية من روسيا باتجاه مطار البصرة (جنوبي البلاد)، وعلى متنها 117 مسافرا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.

وأوضح الصحاف، أن سفارة جمهورية العراق، في موسكو، قد أعدت هذه الرحلة، لإعادة المسافرين العراقيين في روسيا بسبب إجراءات

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إلى أن هذه الرحلة هي العاشرة من نوعها حتى الآن التي سيرتها سفارتنا في روسيا، لإعادة العراقيين الراغبين في العودة إلى البلاد والبالغ عددهم 1341 شخصا.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلتنا، الخميس، 30 نيسان/ أبريل الماضي، إعادة نحو 13836 مسافرا عراقيا، من العالقين في الخارج إلى البلاد، من خلال تنسيق الجهود المشتركة ما

بين وزارتي الخارجية والنقل، والسفارات العراقية المنتشرة في عموم دول العالم، منذ بدء إجراءات الحظر الوقائي والإغلاق وتوقف الطيران.

وأضاف الصحاف، أن العراقيين الذين تم إعادتهم إلى العراق، كانوا عالقين في أكثر من 19 دولة.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان الجاري، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.