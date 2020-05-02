ابنة رئيس قازاخستان السابق تترك منصب رئيسة مجلس الشيوخ

قال المكتب الرئاسي في قازاخستان يوم السبت إن داريجا نزارباييفا الابنة الكبرى للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف تركت منصب رئيس مجلس الشيوخ.
ولم يذكر مكتب الرئيس قاسم جومارت توكاييف تفاصيل في بيانه المقتضب.
وكان توكاييف قد عين نزارباييفا نائبة في مجلس الشيوخ ورشحها أيضا لمنصب رئيسة المجلس.
وبموجب دستور قازاخستان يكون رئيس مجلس الشيوخ هو أول من يحق له تولي الرئاسة في حال استقالة الرئيس أو وفاته.
وظل توكاييف رئيسا لمجلس الشيوخ حتى مارس آذار 2019 عندما استقال نزارباييف على نحو مفاجئ بعد نحو ثلاثة عقود في السلطة.
ويتمتع الرئيس السابق نزارباييف بنفوذ واسع في البلد المنتج للنفط حيث يرأس مجلس الأمن ويتزعم حزب نور أوتان الحاكم ويلقب بالزعيم الوطني وهو لقب رسمي.
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