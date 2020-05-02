كيف يحمي الرئيس بوتين نفسه من رئيس وزرائه المصاب بفيروس “كورونا”؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال ياكوشيف، “سأخضع لعلاج بإشراف الأطبّاء بأحد مستشفيات موسكو”، مضيفاً أنّه “سيبقى على تواصل مستمرّ”.

إلى ذلك، تأكّدت إصابة نائبه أيضاً بفيروس كورونا، وفق المصدر نفسه.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين الخميس إصابته بكوفيد 19. وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين “عليّ الخضوع لحجر ذاتي واتّباع تعليمات الأطبّاء. من الضروري حماية زملائي”، واعداً بأن يبقى على تواصل مستمرّ “بشأن المواضيع الرئيسيّة كافّة”، ومقترحاً تكليف شخص بأداء مهمّاته بدلًا منه.

في حين وقّع بوتين مرسوماً يتولّى بموجبه النائب الأوّل لرئيس الوزراء، أندريه بيلوسوف، مهمّات ميشوستين.

Advertisements

تساؤلات حول صحة بوتين وكيفية حمايته

وسط كل تلك التطورات عن تسلل الفيروس إلى رئيس الحكومة ووزير، طُرِحت تساؤلات حول صحة بوتين، سرعان ما نفتها الرئاسة الروسية. إذ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن بوتين يخضع لمراقبة صحية مشددة خاصة بعد إصابة ميشوستين.

كما أضاف خلال برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين”، رداً على سؤال عما إذا كانت الحماية الصحية للرئيس الروسي ستعزز بسبب إصابة رئيس الوزراء: “بالطبع، في هذه الأيام، خاصة فيما يتعلق برئيس الدولة، الحماية الصحية بالفعل في أعلى مستوى”.

يذكر أن روسيا رسميّاً سجلت حتى يوم أمس الجمعة 114431 إصابة بكوفيد-19 و1169 وفاة.

ومدد بوتين الإغلاق حتى 11 أيار، مشيراً إلى أن الرفع التدريجي للعزل قد يبدأ اعتباراً من 12 أيار. واعتبر في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال “صعباً”.